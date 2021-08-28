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Haberler Ekonomi İEF 3 Eylül'de açılıyor

İEF 3 Eylül'de açılıyor

28.8.2021

BU yıl 90. kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı'nın hazırlıkları sürüyor. 3 Eylül'de kapılarını açacak fuar, "90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz", "Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz" temalarıyla 12 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Fuarın ana sponsoru Folkart, etkinlik sponsoru ise Migros oldu.
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