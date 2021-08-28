Iğdır’da icradan satılık dükkan

Mahkeme Iğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan dükkan için satış kararı verdi. Binanın betonarme karkas yapı olup yaklaşık 5-10 yıllık olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 05.10.2021 14:00 belirlendi.