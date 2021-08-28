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Haberler Ekonomi Iğdır'da icradan satılık dükkan

Iğdır'da icradan satılık dükkan

Iğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan dükkan mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

Iğdır’da icradan satılık dükkan

28.08.2021, 09:24

Mahkeme Iğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan dükkan için satış kararı verdi. Binanın betonarme karkas yapı olup yaklaşık 5-10 yıllık olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 05.10.2021 14:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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