Mahkeme Iğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan dükkan için satış kararı verdi. Binanın betonarme karkas yapı olup yaklaşık 5-10 yıllık olduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dükkanın satış tarihi olarak 05.10.2021 14:00 belirlendi.
Iğdır'da icradan satılık dükkan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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