İhracata Ege’nin ciddi katkısı oldu

Egeli ihracatçılarla bir araya gelen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, son 12 ayda ülke geneli ihracatta 200 milyar dolar sınırının aşılmasında Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin önemli katkısının bulunduğunu bildirdi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise salgının etkilerinin devam ettiği bir süreçte yıllık ihracatta 15 milyar doları aşarak tarihi bir başarıya imza attıklarını bildirdi. Eskinazi, yıl sonu için hedeflerini 16 milyar dolar olarak yukarı yönlü güncellediklerini aktardı.

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