KUTO’dan sel bölgesine yardım

Kuşadası Ticaret Odası, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası başlatılan yardım kampanyasına destekte bulundu. KUTO üyeleri adına en çok ihtiyaç duyulan kuru erzaktan oluşan 1,5 tonluk yardım paketleri, Aydın'da toplanan yardımlarla afet bölgelerine gönderildi. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, "Yardım paketlerimizi Kaymakamlığımızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim ettik. Gün birlik olma, birbirimize destek olma günüdür" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE