Türkiye'nin en önde gelen lojistik firmalarından MNG Kargo'ya siber saldırı yapıldı. Şirket, kurumsal müşterilerine ait şifrelerin ele geçirilmesi sonucu bazı kargo alıcılarının ad, soyad, adres ve telefon bilgilerinin sızdırıldığını, saldırıdan etkilenen kişi sayısının ise henüz belirlenmediğini açıkladı. Açıklamada sistemden kaynaklı bir açık olmadığı bildirildi.

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