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Haberler Ekonomi MNG Kargo’ya siber saldırı

MNG Kargo’ya siber saldırı

28.8.2021

Türkiye'nin en önde gelen lojistik firmalarından MNG Kargo'ya siber saldırı yapıldı. Şirket, kurumsal müşterilerine ait şifrelerin ele geçirilmesi sonucu bazı kargo alıcılarının ad, soyad, adres ve telefon bilgilerinin sızdırıldığını, saldırıdan etkilenen kişi sayısının ise henüz belirlenmediğini açıkladı. Açıklamada sistemden kaynaklı bir açık olmadığı bildirildi.
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