  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Borsa yükseldi, altın ve döviz kaybettirdi

Borsa yükseldi, altın ve döviz kaybettirdi

Borsa yükseldi, altın ve döviz kaybettirdi

29.8.2021

BU hafta borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,94 kazançla tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,21 kayıpla 485,20 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 1,58 değer kaybederek 8,3660 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,53 azalışla 9,8710 lira oldu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Borsa yükseldi, altın ve döviz kaybettirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.