Borsa yükseldi, altın ve döviz kaybettirdi

BU hafta borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,94 kazançla tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,21 kayıpla 485,20 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 1,58 değer kaybederek 8,3660 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,53 azalışla 9,8710 lira oldu.
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