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Haberler Ekonomi Çiftçiye dönemsel prim ödeme imkanı

Çiftçiye dönemsel prim ödeme imkanı

Çiftçiye dönemsel prim ödeme imkanı

29.8.2021

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, tarımsal faaliyette bulunanlar için dönemsel prim ödeme imkanı getirildi. Düzenleme 18 Ağustos 2021 tarihli "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile hayata geçirildi. Buna göre, 4B'li olarak tarımsal faaliyette bulunanların kısa ve uzun vadeli sigorta ile genel sağlık sigortası ocak-haziran dönemi primlerinin temmuz ayı sonuna, temmuzaralık dönemi primlerinin takip eden yılın ocak ayı sonuna kadar ödenmesi yönünde düzenleme yapıldı. Düzenlemeyle tarım sigortalılarının ürün satışı ile gelir elde ettikleri ve ödeme güçlerinin arttığı dönemlerde sigorta primlerini gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmadan ödeyebilmeleri imkanı getirildi. Tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanlar için de aynı süre ve şartlarda dönemsel prim ödeme imkanı sağlandı.
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