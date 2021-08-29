Çine ve Söke’ye 2 yeni lisanslı depo müjdesi

AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteğiyle Aydın'da pamuk ve zeytinyağına yönelik iki ayrı lisanslı depo projesinin hayata geçirileceğini söyledi. Söke'de pamuk lisanslı depo, Çine'de ise zeytinyağı lisanslı depo tesisi yapılacak. 2021 yılı sonunda her iki deponun da hazır olacağı müjdesini veren Vali Aksoy, "Söke'deki depoyla pamuk doğal etkenlerden zarar görmeden korunup pazara arz edilecek. İlimizde dünya çapında ödüllü butik işletmeler bulunmasına rağmen zeytinyağı hala eski usullerle depolanıyor. Çine OSB'deki depoyla daha kaliteli ve hijyenik hammadde ve ara mal temin edilecek" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE