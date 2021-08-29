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Haberler Ekonomi Egepol’e yatırımcıdan 4,4 kat fazla talep geldi

Egepol’e yatırımcıdan 4,4 kat fazla talep geldi

Egepol’e yatırımcıdan 4,4 kat fazla talep geldi

29.8.2021

ÖZEL Egepol Hastaneler Grubu'nu bünyesinde bulunduran Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş'nin halka arzı sonuçlandı. Yoğun ilgi gören halka arzda 25 milyon TL nominal değerli paya 101 bin 81 yatırımcıdan 4,4 kat fazla talep geldi. Dağıtıma konu edilen emir sayısı 97 bin 900, halka arz büyüklüğü 125 milyon TL olarak gerçekleşti. Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri AŞ ve Egepol Hastaneleri Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nuri Nasır, yatırımcılara gösterdikleri yoğun ilgi nedeniyle teşekkür etti.
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