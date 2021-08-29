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Haberler Ekonomi Elektrikte artış ya da gizli zam yok

Elektrikte artış ya da gizli zam yok

29.8.2021

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturasını oluşturan kalemlerde, Kurum tarafından belirlenen oranların dışında herhangi bir artış ya da gizli zammın söz konusu olmadığını bildirdi. Öte yandan akaryakıta EPDK gözetimi geldi. Belirli kurumların yıllık 500 litre ve altındaki talepleri, EPDK Petrol Piyasası Daire Başkanlığının iznine tabi olacak.
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