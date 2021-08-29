Mahkeme İzmir'de bulunan 2015 model Renault Kadjar İcon 1.5 DCI otomobil satış kararı verdi. Otomobilin yakıt tipinin dizel, vites tipinin otomatik , ve renginin mavi olduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Otomobilin satış tarihi olarak 05.10.2021 11:30 belirlendi.
İzmir'de icradan satılık otomobil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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