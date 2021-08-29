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İzmir'de icradan satılık otomobil

İzmir'de 2015 model Renault Kadjar İcon 1.5 DCI marka otomobil mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda otomobilin satış fiyatı da belirtildi.

29.08.2021, 09:44