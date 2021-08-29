Okul yakınında temizlik uyarısı

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul çevrelerinde öğrencilerin sağlığını tehdit eden ürünler satan seyyar satıcılar ile zararlı madde satıcılarına göz açtırılmaması gerektiğini belirtti. Palandöken, eğitim sektörüne doğrudan ve dolaylı yollarla hizmet veren tüm esnaf sanatkarlar ile bunların çalışanlarının uzun zamandır ara verdikleri faaliyetleri yeniden yürütmeleri için yoğun çaba gösterdiklerini bildirdi.

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