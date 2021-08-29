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Haberler Ekonomi "Piyasayı bozanlara geçit verilmeyecek"

"Piyasayı bozanlara geçit verilmeyecek"

Ticaret Bakanı Muş, “Sebze meyvede fırsatçılara en ağır cezaların verileceği konusunda hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın” dedi

Piyasayı bozanlara geçit verilmeyecek

29.8.2021

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyada yer alan bir sebze halinde kabakların çöp kamyonuna atılma görüntüsüne ilişkin, "Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir" ifadesini kullandı. Bakan Muş, söz konusu görüntüye dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Görüntülerin Bakanlıkça ihbar kabul edilerek inceleme başlatılması yönünde ilgili il müdürlüğüne derhal talimat verildiğini bildiren Muş, eylemi yapan firmanın tespit edildiğini ve hakkında idari süreç başlatıldığını kaydetti.

Muş, ivedilikle sonuçlandırılacak süreç sonunda mevzuata aykırı eylem yaptığı tespit edilenler hakkında en ağır idari cezaların uygulanacağını belirterek, "Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Fırsatçılara en ağır cezaların verileceğinden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" değerlendirmesinde bulundu.

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