  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi SunExpress’te yolcu sayısı yüzde 43 arttı

SunExpress’te yolcu sayısı yüzde 43 arttı

29.8.2021

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yılında bugüne kadar toplamda 3 milyonun üzerinde yolcu taşıdığını açıkladı. SunExpress açıklamasına göre, hava yolu, geçen yılın aynı dönemine göre yolcu trafiğinde yüzde 43 artış kaydetti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

SunExpress’te yolcu sayısı yüzde 43 arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.