TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yılında bugüne kadar toplamda 3 milyonun üzerinde yolcu taşıdığını açıkladı. SunExpress açıklamasına göre, hava yolu, geçen yılın aynı dönemine göre yolcu trafiğinde yüzde 43 artış kaydetti.
SunExpress’te yolcu sayısı yüzde 43 arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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