Taze meyve sebze sektörüne çifte destek

Narenciye sezonuna sayılı günler kala Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan narenciye ürünleri ihracatına çifte destek geldi. Avrupa Birliği (AB) ülkelerine narenciye ihracatında yüzde 100 olan analiz sıklığı yüzde 50'ye düşürüldü. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'den taze meyve sebze ihracatında parti başına 1700 TL olan analiz ücretlerinin 1300 TL'ye düşürülmesi sözünü aldı.

AB'nin yüzde 20'lik payla Türkiye için önemli bir ihraç pazarı olduğu bilgisini veren Uçak, "AB'ye portakal, mandalina, greyfurt ve limon ihracatında pestisit analiz sıklığı yüzde 50'ye düşürüldü. Bakanlık bu gelişmeyi acele kodlu Zirai Karantina Müdürlükleri ve ilgili birimlere iletti. Bu değişiklik Türk ihracatçısının rekabetçiliğine olumlu yansıyacak. Bizlere güveni ve desteği için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye ihracatçılarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Avrupa Birliği'ne narenciye ve nar ihracatımızı 202 milyon dolardan 250 milyon dolara çıkararak teşekkürümüzü daha anlamlı kılmak için çalışacağız" diye konuştu.

YOĞUN ÇABA İÇİNDEYİZ

Birlik Başkanı Uçak, Türkiye'nin yıllık 55 milyon tonluk taze meyve sebze ürettiğini bu üretilen taze meyve sebzelerde kalıntı oluşumunun önüne geçmek için yoğun çaba içinde olduklarını anlattı.