Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Kovid-19 risk haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz."
Afyonkarahisar ve Kütahya düşük riskli iller arasına girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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