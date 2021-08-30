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Haberler Ekonomi Afyonkarahisar ve Kütahya düşük riskli iller arasına girdi

Afyonkarahisar ve Kütahya düşük riskli iller arasına girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük'ün Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi.

Afyonkarahisar ve Kütahya düşük riskli iller arasına girdi
AA

30.08.2021, 20:47

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Kovid-19 risk haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz."

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