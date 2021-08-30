Mahkeme Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 4+1 büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Binanın bodrum + zemin + 13 normal kat + çatı arasından oluştuğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 03.11.2021 14:05 belirlendi.
Ankara'da icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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