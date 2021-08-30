Denizli’de icradan satılık villa

Mahkeme Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan 338 metrekare büyüklüğündeki villa için satış kararı verdi. Villanın arka bahçesinde10.00 m2 alanlı havuz ve bahçenin geri kalan kısımlarında ise ağaç ve çim ekili olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Villanın satış tarihi olarak 07.10.2021 11:10 belirlendi.