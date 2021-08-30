İzmir’de icradan satılık ticari bina

Mahkeme İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 292 metrekare büyüklüğündeki ticari binayı satışa çıkardı. Binanın 17 ve 17/A olmak üzere iki adet kapı girişi bulunduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 29.09.2021 14:00 belirlendi.