Zafer Yolu’nda elektrikli yolculuk

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yer alan Otohaber dergisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde farklı bir etkinliğe imza attı. Dergi, Zorlu Enerji sponsorluğunda 30 Ağustos Zafer Yolu'nu elektrikli bir otomobil ile takip ederek, Türkiye'nin elektrikli araç şarj alt yapısının ne kadar geliştiğini gösterdi.

SON DURAK İZMİR OLDU

İstanbul'dan çıkan ekip, sadece Zorlu Enerji bünyesinde kurulan ZES (Zorlu Energiy Solutions) şarj istasyonlarında mola vererek işgal kuvvetlerinin denize döküldüğü İzmir'e kadar ulaştı. Böylece Türkiye'nin artık elektrikli otomobillere hazır bir alt yapıya kavuştuğu da gösterilmiş oldu. İstanbul'da başlayan etkinlik çerçevesinde 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar'ın kurtuluşunun ilan edildiği yere gidip 1922 yılında düşman işgali altındaki topraklara bakıldı. Burada kazanılan zafer sonrasında ilerlenen ve 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kütahya'nın da kurtuluş gününün ilan edildiği Dumlupınar'a gidildi. Son olarak da İzmir'e, topraklarımızın işgal kuvvetlerinden kurtulduğu yere yol alındı. Etkinlik çerçevesinde İzmir Belkahve'de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'in 9 Eylül'de işgal kuvvetlerinin denize dökülmesini izlediği noktaya da gidildi.