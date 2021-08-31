Ankara’da icradan satılık daire

Mahkeme Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 71 metrekare daire için satış kararı verdi. Dairenin salon ve oda bölümlerinin zemininin laminat parke kaplı olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 27.10.2021 14:30 belirlendi.