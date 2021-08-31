  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Eylül’de ekonomi gündemi yoğun olacak

Eylül’de ekonomi gündemi yoğun olacak

Eylül’de ekonomi gündemi yoğun olacak

31.8.2021

AŞILAMANIN hızla devam etmesi ve okulların açılmasının ekonomiye canlılık katması beklenirken, bu ay çok sayıda veri gündemi hareketlendirecek. Yarın gözler yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamında olacak ve hafta içinde enflasyon ve ihracat rakamları açıklanacak. Orta Vadeli Program da bu ay duyurulacak
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eylül’de ekonomi gündemi yoğun olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.