AŞILAMANIN hızla devam etmesi ve okulların açılmasının ekonomiye canlılık katması beklenirken, bu ay çok sayıda veri gündemi hareketlendirecek. Yarın gözler yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamında olacak ve hafta içinde enflasyon ve ihracat rakamları açıklanacak. Orta Vadeli Program da bu ay duyurulacak
Eylül’de ekonomi gündemi yoğun olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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