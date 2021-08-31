Faturaları klima çarptı

Türkiye'de son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebi de rekor seviyelere ulaşırken, bu durum vatandaşın elektrik faturalarının kabarmasına neden oldu. Türkiye'nin ortalama saatlik elektrik tüketimi düzenli olarak 50 bin megawatın üzerinde gerçekleşmeye başladı. Bu da en fazla tüketim yapan cihazlardan biri olan klima kullanımından kaynaklı elektrik harcamalarının hane başına, aylık 200 liraya kadar ilave yük getirmesine sebep oldu.

13-51 LİRA ARASINDA

Kullanılan cihaz sayısı, kullanım süresi ve sıklığı faturaları yukarıya çekerken, klimalar bu süreçte hanelerde en çok elektrik tüketen cihazlardan birisi oldu. Vatandaşlar, elektrik faturalarından günlük ortalama tüketim değerlerini, kullandıkları cihazların tüketimlerine etkisini de görebiliyorlar. Limak Enerji'nin hazırladığı istatistiklere göre; en fazla tüketim yapan cihazlardan klimalar faturalara hane başına, aylık 200 liraya kadar ilave yük getirebiliyor. Meskenlerde klimaların 1 ay boyunca günde 5 saat çalıştırılması, tüketimlerde yaklaşık yüzde 60'lık bir artışa sebep oluyor.

A sınıfı bir klima beş saatlik kullanımla faturayı aylık ortalama 200 lira artırıyor. A+++ enerji sınıfı bir klimada ise bu tutar 90 liraya kadar düşüyor. Evlerde cihazların faturaya yansıması 13 ile 51 lira arasında değişiklik gösteriyor. Kettle olarak bilinen su ısıtıcısı haftanın her günü 1 saat kullanıldığında aylık 51 lira, bilgisayarlar aynı evde 2 kişinin haftanın her günü, 8 saat kullanması sonucunda 41 lira, fırın haftada 3 sefer kullanıldığında 41 lira, ütü 26 lira, televizyon 24 lira, elektrik süpürgesi 22 lira, çamaşır makinası 17 lira, derin dondurucu 13 lira, buzdolabı 27 lira maliyet getiriyor.

TASARRUF ETMEK SART



KLİMALARI 24 derece sıcaklıkta tutmak konforlu bir soğutma için yeterli oluyor. Bu değerin altında yapılacak fazladan her bir derecelik soğutma tüketimi yüzde 6-7 artırıyor.

SICAKLIĞIN yüksek olduğu günlerde buzdolabının kapağının sık sık açılması çok fazla enerji tüketimine neden oluyor ve elektrik faturasına doğrudan yansıyor. Buzdolabının arkasındaki duvar ile arasında en az 10 santimetre mesafe bırakmak hava akımı oluşacağı için soğutucuların verimliliğini artırıyor. Çamaşırları 30-40 derece veya soğuk suyla kısa programda yıkamak faturalarda tasarruf etmeyi sağlıyor.

■ BARIŞ ŞİMŞEK