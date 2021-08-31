Finansal varlıklar rekor kırdı

PANDEMİNİN gölgesinde geçirilen son 1.5 yılda, ekonomide yaşanan hızlı toparlanma, küresel gelişmeler ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler, yurt içi yerleşiklerin yatırım tercihlerinde değişikliklere neden oldu. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) verilerine göre; 2020'nin Temmuz ayı sonunda 4.8 trilyon lira olan yurt içi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları 1 yılda yüzde 21 artarak, 2021 yılı Temmuz sonunda 5.8 trilyon liraya yükseldi. 2021 yılı Ocak-Temmuz dönemini kapsayan 7 ayda ise yerli yatırımcıların finansal varlıkları yüzde 10.4 arttı.

MEVDUAT YÜZDE 13 ARTTI

Son 1 yılda yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek büyüme yüzde 51.5 ile eurobond (kamu) varlıklarında yaşandı. Geçen yıl Temmuz sonunda 202.8 milyar lira olan yerli yatırımcıları eurobond (kamu) varlıkları, bu yıl Temmuz sonu itibarıyla 307.3 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde yerli yatırımcıların eurobond (özel) varlıkları ise yüzde 26 artarak 80.9 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl Temmuz sonunda 24.7 milyar lira olan yerli yatırımcıların varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymet varlıkları da yüzde 48 artarak, 2021 Temmuz ayı sonunda 36.7 milyar liraya çıktı. Temmuz 2020 ve Temmuz 2021'i kapsayan bir yıllık dönemde, yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki varlıkları yüzde 33 artarak 1 trilyon 968 milyar liraya, TL mevduatları ise yüzde 13 artarak 1 trilyon 716 milyar liraya çıktı.

BORSAYA İLGİ SÜRÜYOR

Geçen yıl Temmuz ayı sonunda 273.5 milyar lira olan yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları, 1 yılda yaklaşık yüzde 45 artarak 2021 Temmuz ayı sonunda 396.3 milyar liraya çıktı. Bu tutarın 172.6 milyar lirası kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere, 223.7 milyar lirası ise bireysel yatırımcılara ait bulunuyor.

YENİ ŞİRKETLERİN YÜZDE 72'Sİ 10 ŞEHİRDE AÇILDI

PANDEMİNİN getirdiği yeni çalışma biçimleri ve yönetim modelleri yeni fırsatları da beraberinde getirdi. Özellikle freelance çalışma alanlarına yatkın meslek sahiplerinin kendi işlerini kurma imkanı bulduğu pandemi döneminde kurulan şirket sayısı yüzde 200'ün üzerinde artış gösterdi. TOBB verilerine göre; 133 bin 830 yeni şirket kurulurken, bu şirketlerin yüzde 72'si İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Mersin ve Adana şehirlerinde açıldı. En çok şirketin açıldığı İstanbul ise tek başına yeni kurulan şirketlerin yüzde 40'ına ev sahipliği yaptı. Pandemi dönemindeki şirket kurulum artışını değerlendiren eOfis Kurumsal İletişim Yöneticisi Melis Ataç, "Ülkemizdeki şirket kurulum süreçleri hem girişimci hem de kamu tarafında oldukça hızlı ilerliyor. Süreçlerin bu denli hızlı olması girişimcileri cesaretlendiriyor ve hızlıca harekete geçmelerine imkan tanıyor" dedi.