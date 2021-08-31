Kripto zirve 26 Ekim’de İstanbul’da

TÜRKİYE'NİN en geniş katılımlı Kripto Para Zirvesi, 26-27 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Zirveye kripto para borsaları, coin ve altcoin'lerin temsilcileri katılarak yatırımcılarla bir araya gelecek. Zirvede oturumların yanı sıra B2B görüşmeler de yapılacak. Borsalar, coin ve altcoinler özel salonlar kiralayacak.

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