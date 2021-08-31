Kuru domateste hedef 100 milyon $’lık ihracat

TÜRKİYE'NİN kuru domates ihracatı yılın 7 aylık döneminde yüzde 32 artarak 55 milyon 850 bin dolara yükseldi. Ege İhracatçı Birlikleri verilere göre bu dönemde ilk sırada yer alan ABD'ye 7 aylık dönemde ihracat yüzde 60 artarak 9 milyon 462 bin dolara çıktı. İtalya'ya 8 milyon 928 bin dolar, Almanya'ya ise 6 milyon 530 bin dolarlık ürün satıldı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, son yıllarda çiftçilerin bu ürüne yöneldiğini, firmaların da yatırım yaptığını belirterek, kuru domatesin katma değerli ihracatta önemli bir alternatif olduğunu aktardı. Uçak, "İngiltere'ye ihracatımız neredeyse 2'ye katlandı. Rusya'ya da satışlarımız artış trendinde." diye konuştu. Bu sene sıcak havalardan dolayı kuru domates sergilerinin erken kalktığına işaret eden Uçak, "Buna rağmen ürünün kalitesinde herhangi bir sıkıntı yok. Türkiye, dünya genelinde adından söz ettiriyor. Yurt dışından gelen talepler ve pazar çeşitliliğini artırarak yıl sonunda 100 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz" dedi.

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