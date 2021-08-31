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Haberler Ekonomi ‘Marketlerde fiyatlar ortak belirlenmiyor’

‘Marketlerde fiyatlar ortak belirlenmiyor’

31.8.2021

GIDA fiyatlarının 'zincir marketler tarafından ortak olarak belirlendiği' iddialarına ilişkin Gıda Perakendecileri Derneği'nden (GPD) açıklama geldi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, temel gıda ürünlerinde zincir marketlerin ortak fiyat belirlediğini iddia ederek Rekabet Kurumu'na çağrı yapmıştı. Gıda Perakendecileri Derneği'nin açıklamasında Ağaoğlu'nun iddiaları reddedilerek, ürün fiyatlarının ortaklaşa bir kararla artırılması, düşürülmesi veya belirlenmesinin mümkün olmadığı belirtildi.
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