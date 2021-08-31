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Tekirdağ'da icradan satılık arsa

Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde bulunan 1466 metrekare büyüklüğündeki arsa mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda arsanın satış fiyatı da belli oldu.

Tekirdağ’da icradan satılık arsa

31.08.2021, 09:31

Mahkeme Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan 1466 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. Arsanın Tekirdağ İli Kapaklı İlçesi Karaağaç Mahallesi'nde olduğu ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 21.10.2021 10:30 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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