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Tekirdağ'da icradan satılık arsa

Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde bulunan 1466 metrekare büyüklüğündeki arsa mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda arsanın satış fiyatı da belli oldu.

31.08.2021, 09:31