Ahşap oymacılığıyla Avrupa’yı fethetti

AHŞAP oyma sanatını babasından öğrenen 22 yaşındaki İzmirli genç, binbir zahmetle yaptığı eserleri başta ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa olmak üzere 10 ülkeye gönderiyor. İlk olarak 7 yaşında ahşap ustası babası Ali İnce'nin yanında iskarpela tutmaya başlayan Hakan İnce, hem okuluna devam etti hem de atölyede işi öğrendi. Ahşaba çiçek işleyerek işe başlayan İnce, sonrasında farklı çalışmalar yaptı. Babasıyla yaptığı eserler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de kullanılan İnce, Türkiye'nin önde gelen mobilya firmalarına model üretti. Babasından miras aldığı ahşap oyma sanatına Karabağlar'da 80 metrekarelik dükkanda devam eden İnce, ahşap oymaları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine gönderiyor ve üniversitelerde oyma sanatıyla ilgili dersler vermeyi istiyor.

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