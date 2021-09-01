Balıkesir 57.5 milyon dolarlık dışsatım yaptı

BALIKESİR'İN Temmuz ayı ihracatının yüzde 21.1 artarak 57 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı. Balıkesir TÜİK Bölge Müdürlüğü bilgilerine göre, Balıkesir'de ihracat yüzde 21,1 artarak 57 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleşirken, Çanakkale'de Temmuz ayında ihracat yüzde 23.8 artarak 14 milyon 800 bin dolar, ithalat yüzde 13.2 azalarak 7 milyon 693 bin dolar olarak gerçekleşti.

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