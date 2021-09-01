Çanta tamirciliği beş kuşak öncesinden geliyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çanta/valiz tamirciliği yapan Uğur Gönülal, kendisine dedesinden kalan ve yok olmaya yüz tutan mesleği devam ettirip ekonomiye katkı sağlıyor. Bin liralık bir çantanın ufak bir tamirle yenilenme imkanı varken çöpe atılmasını önleyerek israfın önüne geçen Uğur Gönülal, müşteri memnuniyeti için vida sıkma ve denge bozukluğu gibi ufak tefek işlerden ise ücret almıyor. Bir esnaf için en önemli ilkenin müşteri memnuniyeti olduğunu vurgulayan Gönülal, "Ben aile büyüklerimden bunu öğrendim. Mesleği ne kadar iyi yaparsan yap, müşteriye saygı duymayıp güleryüz göstermez ve kolaylık sağlamazsan başarılı olamazsın. Müşteri memnuniyeti zaten esnaflığın duayeni ahi evranın ilkeleri arasında. Günümüz esnafı bunu başarırsa AVM'ler tehdit oluşturmaz" dedi.

NESLİ TÜKENEN BİR MESLEK

Karşıyaka Ankara Pasajı'ndaki mütevazı bir dükkanda çanta ve valiz tamirciliği yapan Uğur Gönülal, dedesinin dedesinden beri süregelen mesleği büyük bir titizlikle sürdürüyor. Meslek liselerinde ve belediyelerde kurslar açılarak bu mesleğin yok olmasının önüne geçilmesini isteyen Gönülal, "Maalesef artık son yıllarda bu meslekte çırak ve kalfa yetişmiyor. Meslek liseleri ve belediyelerde bu dalda bölümler ve kurslar açılırsa yok olmaya yüz tutan meslekler ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürür" dedi. Çok pahalı çanta ve valizlerin bazen ufak bir tamirle yenilenebiliyorken çöpe atılmasını içine sindiremediğini söyleyen Gönülal, "Ünlü markaların çanta ve bavullarının da tamirlerini yapıyoruz. Her kurtardığımız ürün ülke ekonomisine katkıdır. Ayrıca israfı da önlemiş oluyoruz. Bunların çöpe atılması milli servetin ziyan olması demek" diye konuştu.

EN ÖNEMLİSİ AHİLİK İLKESİ

Bu mesleğin dedesinin dedesinden kaldığını, babası Ekrem Gönülal'ın ise bu işin profesörü olduğunu anlatan Uğur Gönülal, "Bu meslek dedemizden, ona da dedesinden kalmış. Dedem saraçlar olarak bilinir. Deri ve el dikişi üzerine 40 yıldır bu işi sürdürüyoruz. Babam üç çocuğunu da bu meslekte büyüttü. 5. nesil olarak iki kardeşimle bu mesleği aile içinde öğrendik. Müşteri memnuniyeti bizler için çok önemli. Bazı ufak işlerden ücret almıyoruz. Bir vida sıkmadan, bir denge bozukluğundan para alınmaz. Çünkü müşteri memnuniyeti her şeyden önemlidir" dedi.

TOLGA TEKİN