Genç mobilyacıdan 21 ülkeye ihracat

BURSA İnegöl'de mobilya imalathanesi kurduktan kısa bir süre sonra ihracata başlayan genç girişimci, yeni pazarlarla işini büyütüyor. 'Mobilyanın başkenti' olan ilçede bir yıl önce atölye açan Enes Temiz (20), 12 kişiden oluşan ekibiyle koltuk takımı üretmeye başladı. Pazarlamaya büyük önem veren ve yurtdışına açılmayı hedefleyen Temiz, 10 ay önce ilk yurtdışı satışlarını yaptı. Genç girişimci, yeni pazarlara açılmak için bu süreçte fuarlara da katıldı. Bu uluslararası fuarlarda yeni pazarlar bulması, genç mobilyacının ihracatçı olmasını sağladı.

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