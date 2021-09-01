Gübre sektöründeki 7 firmaya soruşturma

REKABET Kurulu, gübre sektöründe faaliyet gösteren 7 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Gübre sektöründeki fiyat artışlarının, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun maddesi kapsamında incelenmesi amacıyla yürütülen ön araştırma karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Bandırma Gübre Fabrikaları, Ege Gübre Sanayii, Eti Bakır, Gemlik Gübre Sanayi, Gübre Fabrikaları TAŞ, İstanbul Gübre Sanayii ve Toros Tarım Sanayi ve Ticaret hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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