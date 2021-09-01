HÜFE yıllık yüzde 38 oranında artış gösterdi

HİZMET Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 7.82, yıllık yüzde 37.99 yükseldi. HÜFE Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 7.82, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 30.17, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37.99 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 24.54 artış gösterdi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma hizmetlerinde yüzde 39.31, konaklama ve yiyecekte yüzde 30.39, bilgi ve iletişimde yüzde 13.39, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 164.78, mesleki hizmetlerde yüzde 22.2, idari ve destekte yüzde 28.16 arttı.

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