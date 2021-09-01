İhracat Temmuz’da yüzde 10.2 yükseldi

İHRACAT 2021 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.2 artarak 16 milyar 415 milyon dolar, ithalat yüzde 16.8 artarak 20 milyar 693 milyon dolar olarak gerçekleşti. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı verilerine göre; ihracat Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.2 yükseldi, Ocak-Temmuz döneminde ise ihracat yüzde 34.9, ithalat yüzde 25.8 arttı. İhracat bu dönemde 121 milyar 325 milyon dolar, ithalat yüzde 25.8 artarak 146 milyar 802 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİĞER