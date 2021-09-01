İzmir’de deprem konutları hızla yükseliyor

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki yıkıcı depremin ardından, devlet yaraları hızla sarıyor. Hem Şehir Hastanesi yakınında yer alan rezerv alanında hem de Bayraklı'da yıkılan apartmanların yerine ilan edilen proje alanlarında deprem konutları hızla yükseliyor. Bayraklı'daki proje alanlarında toplam 1652 bağımsız bölüm için inşaatlar sona yaklaşırken, depremzedelere ilk teslimatların Eylül ayı içinde yapılacağı bildirildi. Yeni Asır, bitirilme aşamasındaki bu binaları görüntüledi.

AĞIR HASARLILAR YIKILDI

Bayraklı'da 2261 ada 59 parselde yer alan, 375 hektarlık alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Rezerv Yapı Alanı' olarak ilan edilmişti. İlk etapta 3 bin 649 adet konut inşaatı için ihale yapıldı ve başlandı. İnşaat seviyesi yüzde 36 seviyesine ulaştı. Yıl sonunda ilk teslimlerin yapılması planlanıyor. Şehircilik İl Müdürlüğü, planlanan rezerv alanda 8 bin 110 konutun yapılmasının planlandığını açıkladı. 30 Ekim saat 14.51'de, Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremden en çok Seferihisar, Bayraklı ve Bornova ilçeleri etkilendi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı, 27 ilçe ve 390 mahalle için 'Genel Hayata Etkililik Kararı' aldı. 213 bin 782 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Ağır hasarlı 631, orta hasarlı 606 ve az hasarlı 7 bin 765 bina tespit edildi. İlk hasar tespitleri sonrasında, 40 bina için can ve çevre güvenli açısından çok riskli olduğu için acil yıkım kararı alındı ve bu binalar yıkıldı. 31 adet binada riskli yapı tespiti yapılarak yıkım kararı alındı ve yıkıldı. Böylece 71 bina yıkıldı. Toplamda bugün itibariyle 392 adet binanın yıkımı gerçekleştirildi.

YÜZDE 70 SEVİYESİNİ GEÇTİ

Bayraklı'da deprem sonucu çöken veya ağır hasar gören yapıların yoğunlukta olduğu alanlar, 6306 sayılı kanun uyarınca Şehircilik Bakanlığı oluru ile proje alanları olarak belirlendi. Buraların imar planı değişiklikleri TOKİ tarafından hazırlanarak Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nce onaylandı. 1652 bağımsız bölümden oluşacak 7 proje alanındaki inşaatlar yüzde 70 seviyesini geçti. Şehircilik İl Müdürlüğü'nce Eylül'de proje alanındaki konutların depremzedelere ilk teslimlerin yapılmasının planlandığı açıklandı.

REZERV ALANDA YÜKSELİYOR

Bayraklı'da 2261 ada 59 parselde bulunan 375 hektarlık alan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca 'Rezerv Yapı Alanı' ilan edilmişti. Buradaki inşaatlar da hızla yükseliyor. Alanda ilk etapta 3 bin 649 adet konut inşaatı için ihale yapıldı ve başlandı. Bu etaptaki inşaat seviyesi yüzde 36 seviyelerine ulaştı. Yıl sonuna ilk teslimlerin yapılacağı rezerv alan içerisinde toplam 8 bin 110 konut yapılacak.

METİN BURMALI