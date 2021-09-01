Merkez’den piyasaya 62 milyar lira

MERKEZ Bankası, dün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Eylül vadeli repo ihalesiyle piyasaya 61 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi. İhaleye 140 milyar 110 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz yüzde 20.88 seviyesinde gerçekleşti.

DİĞER