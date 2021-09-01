Öğretmenlerin hazırlık ödeneği yarın hesaplarda

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan tüm öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül'den itibaren yapılacağı bildirildi.

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