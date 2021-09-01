Rusya’ya 240 milyon dolarlık deri ihracatı

TÜRKİYE Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen, "Hedefimiz Rusya'ya ihracatımızı sürdürülebilir kılmak ve bu yıl 240 milyon doları aşmak" dedi. Sektör olarak, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Collection Premiere Moscow Fuarı'na katıldıklarını belirten Gözmen, "İhracat sezonumuz yeni başlıyor. Yıl sonuna dek 240 milyon dolarlık ihracat hedefimizi yakalamayı düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl deri sektörü toplamda 188 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu yıl çıtayı yükselttik" dedi.

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