  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Rusya’ya 240 milyon dolarlık deri ihracatı

Rusya’ya 240 milyon dolarlık deri ihracatı

Rusya’ya 240 milyon dolarlık deri ihracatı

1.9.2021

TÜRKİYE Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen, "Hedefimiz Rusya'ya ihracatımızı sürdürülebilir kılmak ve bu yıl 240 milyon doları aşmak" dedi. Sektör olarak, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Collection Premiere Moscow Fuarı'na katıldıklarını belirten Gözmen, "İhracat sezonumuz yeni başlıyor. Yıl sonuna dek 240 milyon dolarlık ihracat hedefimizi yakalamayı düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl deri sektörü toplamda 188 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu yıl çıtayı yükselttik" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rusya’ya 240 milyon dolarlık deri ihracatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.