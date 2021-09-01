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Haberler Ekonomi Seyitli GES’ten yılda 1.5 milyon lira tasarruf

Seyitli GES’ten yılda 1.5 milyon lira tasarruf

1.9.2021

MANİSA Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün, Yunusemre'ye bağlı Seyitli mahallesinde inşa ettiği 6.5 milyon liralık yatırımla 1 megavat gücündeki GES'in mevzuata uygun yapıldığı ve kullanılabilir olduğu tespit edilerek kabul tutanağı imzalandı. GES ile birlikte yıllık enerji giderlerinden 1,5 milyon TL'lik tasarruf sağlanması öngörülüyor. ■ CÜNEYT HASÇELİK
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