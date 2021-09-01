Seyitli GES’ten yılda 1.5 milyon lira tasarruf

MANİSA Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün, Yunusemre'ye bağlı Seyitli mahallesinde inşa ettiği 6.5 milyon liralık yatırımla 1 megavat gücündeki GES'in mevzuata uygun yapıldığı ve kullanılabilir olduğu tespit edilerek kabul tutanağı imzalandı. GES ile birlikte yıllık enerji giderlerinden 1,5 milyon TL'lik tasarruf sağlanması öngörülüyor. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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