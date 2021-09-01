Temel ihtiyaçlarda fiyat artışına takip

REKABET Kurulu Başkanı Birol Küle, son dönemde fiyat artışlarıyla gündeme gelen çimento sektörüyle ilgili kamuoyunda bazı eksik ve yanlış bilgiler yer aldığını belirterek, "Çimento sektöründe bu yılın dördüncü ayında başlamış kapsamlı bir soruşturma sürüyor. Kovid-19 sürecinde fiyatı artan temel ihtiyaç ürünlerine ilişkin soruşturmalar da gelecek aylarda karara bağlanacak" dedi. Rekabet Kurumu'nun sitesinden hem yürüyen soruşturmaların konusunun, taraflarının ve kapsamının hem de geçmiş kararların takip edilebildiğini anımsattı.

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