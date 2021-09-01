TMO fındık alımı için 27 lira fiyat ödeyecek

TOPRAK Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındık alımlarında depo, finans ve personel konusunda hazırlıkların bittiğini belirterek, "Fındık alımlarında üreticilere ödemelerini bir hafta ile 10 günde gerçekleştiriyoruz" dedi. Fındık alım fiyatlarının yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, Giresun kalite fındık için 27 lira, Levant kalite fındık için 26.5 lira ve sivri kalite fındık için 25.5 lira olarak uygulanacağını anımsatan Güldal, ilk etapta 18 noktadan, ardından 48 noktadan ve 60 noktadan alım yapılacağını kaydetti.

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