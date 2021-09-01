  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Yangında zarar gören çocuklar için yarışacaklar

Yangında zarar gören çocuklar için yarışacaklar

1.9.2021

TURKCELL'İN, Türkiye'deki bisiklet yarışlarına yeni bir soluk katan Turkcell GranFondo Serisi'nin İzmir etabında geri sayım başladı. 5 Eylül'de gerçekleşecek serinin ikinci yarışı, 20'den fazla ülkeden binlerce bisikletçiyi buluşturacak. İzmir'deki yarışta pedallar, KAHEV işbirliğiyle orman yangınlarında zarar gören ailelerin çocuklarının eğitimleri için dönecek.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yangında zarar gören çocuklar için yarışacaklar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.