TURKCELL'İN, Türkiye'deki bisiklet yarışlarına yeni bir soluk katan Turkcell GranFondo Serisi'nin İzmir etabında geri sayım başladı. 5 Eylül'de gerçekleşecek serinin ikinci yarışı, 20'den fazla ülkeden binlerce bisikletçiyi buluşturacak. İzmir'deki yarışta pedallar, KAHEV işbirliğiyle orman yangınlarında zarar gören ailelerin çocuklarının eğitimleri için dönecek.
Yangında zarar gören çocuklar için yarışacaklar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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