621 metro işçisi için grev süreci başladı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro A.Ş'de görev alan 621 personel için başlatılan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreci ile ilgili konuşan Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral "Artık çalışanın da karnın gurultusu duyulmalı" dedi. Giral, "Metro ve tramvay için arabuluculuk süresi sona erdi ve 60 günlük grev süreci başladı. Sayın Tunç Soyer ile acil görüşme talebinde bulundum. Karşı taraftan bir uzlaşı adımı gelmezse grev kararı almaktan çekinmeyiz" diye konuştu. .

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