Akgerman ailesinin borcu masaya geliyor

İzmir iş dünyasının önde gelen ailelerinden AKG Grubu'nun sahibi Akgerman'ların kendileri ve aralarında AKG Gazbeton ve AKG Yalıtım'ın da yer aldığı 4 şirketleri için aldırdıkları konkordato kararında yeni bir gelişme yaşandı.

TAKVİM OLUŞTURULDU

Mahkeme son olarak baba Öner Akgerman, oğulları Bülent ve Levent Akgerman ile 4 şirkete konkordato için verdiği 12 aylık kesin mühleti en son 20 Mayıs'ta 5 ay daha uzatmıştı. Şimdi Kankordato Komiserleri Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova, Hatice Karpuzoğlu ve İbrahim Alper Yalçın, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan ilanlara göre AKG Gazbeton, AKG Yalıtım, Ertuğ Balık ve More Deniz Ürünleri şirketlerinde alacaklı olan isimleri davet edip görüştü ve borç kayıtlarını aldı. Heyet ayrıca borçlunun söz konusu beyanlarını, alacakları kısmen veya varsa tamamen reddedilen alacaklılara posta yoluyla bildirdi. Makul sürenin geçmesinin ardından konkordato projesine son şekli verildi. Böylece alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için tüm işlemler tamamlanmış oldu.

GÖRÜSMEDE ÖDEME PLANI NETLESTIRILECEK

KOMİSERLER heyeti, alacaklıları AKG Yalıtım şirketi için 22 Eylül günü Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Sanat Kafe'de düzenlenecek toplantıya çağırdı. AKG Gazbeton için 23 Eylül'de, Ertuğ Balık ve More Deniz ürünleri için de 24 Eylül günleri yine aynı mekanda alacaklılar toplantısının yapılacağı bildirildi. Alacaklılar ve komiserler heyeti, bu toplantılarda borçların ödenmesi için konkordato planını müzakere edecek. Burada borçlar masaya konulacak ve Akgerman ailesi ile borçluların arasındaki ödeme planı netleştirilecek. Sonrasında belirlenen takvim çerçevesinde alacaklara ödeme yapılacak.

ERHAN GÜLENÇ