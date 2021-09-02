  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Çeşme’deki 24 taşınmaz özelleştirme kapsamında

Çeşme’deki 24 taşınmaz özelleştirme kapsamında

Çeşme’deki 24 taşınmaz özelleştirme kapsamında

2.9.2021

MÜLKIYETI Maliye Hazinesine kayıtlı İzmir, Muğla, Mersin, Aydın ve Antalya'da bulunan bazı taşınmazlar özelleştiriliyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı İzmir'in Çeşme ilçesinde 24, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1, Marmaris ilçesinde 2, Mersin'in Toroslar ilçesinde 2, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 ve Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı. Bu taşınmazlar, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte uygulanarak özelleştirilecek. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanacak.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çeşme’deki 24 taşınmaz özelleştirme kapsamında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.