Çiftçiye dekar başına 100 liraya kadar destek

İKLİMSEL şartlara bağlı olarak verim kaybı yaşayan hububat ve baklagil üreticilerine destek verilecek. Bu yıl verim kaybı oranına göre üreticilere bir defaya mahsus dekar başına 30 lira ila 100 lira arasında destekleme ödemesi yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olarak kuru şartlarda hububat ve baklagil üretimi yapan ve iklimsel faktörlere bağlı olarak gerçekleşen yetersiz yağış nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen tarım havzalarında yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere, bir defaya mahsus olmak üzere destekleme ödemesi yapılacak.

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