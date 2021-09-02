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Haberler Ekonomi Denizli şirket sayısıyla ilk 10 kent içinde

Denizli şirket sayısıyla ilk 10 kent içinde

Denizli şirket sayısıyla ilk 10 kent içinde

2.9.2021

DENIZLI Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, yılın ilk 7 ayında kurulan 265 gerçek kişi ticari işletmeyle Denizli'nin lk 10 il arasında yer aldığını açıkladı. Mecliste konuşan Erdoğan "Bu sürede Odaya kayıtlı yabancı sermayeli firma sayısı 244'e yükseldi" dedi.
SEBAHATTİN ALP
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