Ege’nin iki kentinde dış satımdaki artış sürüyor

TÜİK verilerine göre Denizli'nin 2021 yılı Temmuz ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak, 298 milyon 8 bin dolara yükseldi. Denizli bu değerlerle ülke genelinde en fazla ihracat gerçekleştiren 9'uncu kent oldu. Bu sürede en çok ürün Birleşik Krallık'a gönderildi. Aydın'dan yapılan ihracattaki artış da yüzleri güldürdü. Kentin son 12 aylık ihracatı yüzde 12,5 artışla 889 milyon dolara çıktı. Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın'ın Temmuz'da 40,3 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiğini belirterek, "İlimizin Temmuz ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artarken 66 milyon dolar olarak gerçekleşti" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP / KAZIM YÖRÜKCE