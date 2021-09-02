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Haberler Ekonomi Özdilek Holding’e iki büyük ödül

Özdilek Holding’e iki büyük ödül

Özdilek Holding’e iki büyük ödül

2.9.2021

AMERİKA Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından dünyadaki en seçkin ve yaratıcı projeleri seçmek amacıyla 1995 yılından beri Amerika'da düzenlenen Hermes Creative Awards 2021, başarılı projeleriyle Özdilek Holding'in kurum içi gazetesi We by Özdilek ve Cinetime için hazırlanan yeni normal uyarı videosunu ödüllendirdi. Özdilek Holding, yarışmanın Basılı Medya kategorisinde We by Özdilek ile Altın ödülün sahibi olurken Elektronik Medya kategorisinden katılım sağladığı Cinetime'ın yeni normal uyarı videosu ile Platin ödül almaya hak kazandı.
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